Rampanti: «Lazio in crisi, ecco come il Torino può approfittarne»

È sicuro Serino Rampanti, l’ex calciatore granata ha detto la sua su Lazio-Torino e le difficoltà dei biancocelesti senza Milinkovic-Savic

Ci siamo. Poco più di 24 ore separano Lazio e Torino dal turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato. Mercoledì sera infatti, le due compagini si affronteranno tra le mura dell’Olimpico, pronte a darsi battaglia e regalare i 3 punti ai propri tifosi. Lo sa bene Serino Rampanti, l’ex calciatore granata che ai microfoni di ToroNews ha espresso la sua opinione circa l’incontro.

LAZIO SENZA MILINKOVIC-SAVIC – «Il Torino si trova meglio fuori casa, e la Lazio non mi sembra abbia lo stesso rendimento dell’anno passato. Hanno sicuramente perso tanto con la partenza di Sergej Milinkovic-Savic»

LAZIO-TORINO – «Sono due squadre che, secondo me, al momento si equivalgono e il Torino la può anche portare via questa gara, come successo nello scorso campionato. La Lazio è un po’ in crisi e i granata possono approfittarne»