Rambaudi: «Vavro non può essere la soluzione per Luiz Felipe»

L’ex biancoceleste Rambaudi ha parlato dell’infortunio di Luiz Felipe e di Vavro, suo possibile sostituto. Le parole

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia della situazione difensiva del club.

«Vavro non può essere una soluzione. Se la Lazio decidesse di non andare sul mercato, spero che Luiz Felipe stringa i denti. La Lazio già era in emergenza. Mai come adesso dipende dagli obiettivi, se vuoi arrivare tra le prime quattro devi andare sul mercato».