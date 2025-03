Rambaudi: Tchaouna capire cosa serve per diventare grande

L’ex Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si è soffermato anche sul giocatore biancoceleste Tchaouna, che potrebbe giocare titolare questa sera

Nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio, Roberto Rambaudi ha espresso il suo pensiero su chi dovrebbe giocare in attacco tra Nolsin e Tchaouna.

LE PAROLE – «Noslin o Tchaouna? Dico il primo. Tchaouna è un giocatore che devi lasciare libero di fare, Baroni lo ha fatto ma adesso sta al giocatore trovare la chiave giusta, la scossa. Ha qualità nell’invadere l’ultimo terzo di campo, se fossi il tecnico gli direi di mettersi in questa condizione; spalle alla porta è un disastro. Lui deve capire cosa serve per diventare grande, quando sei in un club importante non puoi agire solo di pancia».