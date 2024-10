Rambaudi: «Le gare in Europa servono per crescere. Vecino e Pedro hanno più spazio in Coppa e non è un caso» - Lazio News 24

Rambaudi: «Le gare in Europa servono per crescere. Vecino e Pedro hanno più spazio in Coppa e non è un caso». Le sue parole

L’ex Lazio Roberto Rambaudi ha detto la sua su vari temi in casa biancoceleste alla trasmissione Sei Volte Buongiorno di Radiosei. Queste le sue parole:

PAROLE– Le gare in Europa servono per crescere, questo è il messaggio che deve arrivare. Questa competizione di dà qualcosa che poi ti è utile anche in campionato. Chi scende in campo? La rosa che ha Baroni si equivale, c’è chi può star bene una settimana chi l’altra. Non è che l’Europa è un peso, deve essere una gioia giocarci. Vecino e Pedro che hanno più spazio in Coppa non è un caso, loro ti fanno respirare un’aria diversa in campo europeo.