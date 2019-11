Rambaudi: «Difesa? Scelgo sempre Radu e Acerbi»

Rambaudi, le parole dell’ex biancoceleste che fa il punto della situazione anche sulla difesa della squadra di Inzaghi.

L’ex biancoazzurro Ramabudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando sia di Immobile che della difesa della Lazio. Ecco le sue parole.

IMMOBILE – «Per vincere il Pallone d’Oro devi vincere qualcosa. Capisco la stima che tutti abbiamo per Immobile, ma per ambire a quel trofeo personale serve la possibilità di gareggiare a livelli più alti. Il calcio è bello perchè ti smentisce dopo poco tempo. Addirittura tempo fa c’era chi si chiedeva chi fosse migliore tra Immobile e Caicedo».

«La mia difesa titolare? Io sceglierei sempre Radu ed Acerbi, il terzo dipende da come li vedo e dall’avversario. Per me i titolari sono due, poi dipende anche dagli attaccanti che devo fermare. Se devo marcare Ronadlo scelgo Bastos, se invece ho bisogno di un giocatore più tecnico scelgo Luiz Felipe. In rapporto con le altre difese, quella di Inzaghi non è giudicabile, perchè molto squadre giocano a quattro. Cambiano le caratteristiche, certo se penso al terzetto titolare dell’Inter, credo si faccia preferire».