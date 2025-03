Rambaudi: «Contro il Torino è importante per tanti motivi»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato il difficile momento che sta vivendo la squadra di Baroni

Roberto Rambaudi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha fatto il punto sul momento della Lazio.

IL COMMENTO – «La gara col Torino è importante per tanti motivi: devi rialzarti dopo un brutto ko e poi c’è la sosta e il ritorno in campo non è mai facile o scontato. La forza della Lazio di Baroni è stato il coraggio, il calcio propositivo, l’attaccante in più. Ora l’ambiente deve essere sereno, non si devono addossare colpe».