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Rambaudi: «Gila farebbe comodo a tutte le grandi squadre! Gattuso? Avrà stimoli»
Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, si è espresso in merito all’arrivo di Gennaro Gattuso e al futuro di Mario Gila. Le parole
Intervenuto a Radiosei, Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste e del rendimento di Mario Gila. Rambaudi ha elogiato il difensore spagnolo per l’impatto positivo avuto nella squadra, sottolineando le qualità tecniche e il carattere dimostrato. Le dichiarazioni:
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INTERESSE NAPOLI GILA – «Lui farebbe comodo a tutte le grandi squadre, ha caratteristiche che pochi hanno, servirebbe specialmente ai top club che giocano nella metà campo avversaria. Spero comunque che rimanga alla Lazio, perché è un giocatore che sposta molto. Per un allenatore che arriva non deve essere una sorpresa il fatto di dover valorizzare la rosa. E tutti i tecnici che sono bravi e preparati pensano di potercela fare. Devi capire come migliorare il gruppo. Se manca qualcosa devi puntare sulle idee perché sai che sarà difficile avere investimenti».
GATTUSO – «Gattuso avrà stimoli, è una grande occasione per lui. Dopo i fallimenti vuole riscattarsi, vuole entrare subito bene nella testa e nella pancia dei calciatori per partire al meglio. A me non entusiasma, però a volte mi è piaciuto. Non ha avuto continuità nell’essere coraggioso. Anche in Nazionale ha giocato un buon calcio, propositivo, idem a Napoli, poi però è mancata continuità su quelle idee».
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