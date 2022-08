Rambaudi: «Immobile indiscutibile, sul rendimento con l'Italia...»

Roberto Rambaudi ha celebrato Ciro Immobile, in gol all’esordio contro il Bologna, analizzando anche il rendimento con l’Italia

Intervenuto a TMW Radio, Roberto Rambaudi ha parlato così di Ciro Immobile:

«Immobile? Con lui sei già 1-0 da quando entri in campo. Lo devi mettere in condizione di rendere al meglio e lui risponde con 25-30 gol all’anno. Ma non lo dico io, basta leggere i numeri. Mediaticamente incide il rendimento in Nazionale, ma vi esorto a ricordare l’Europeo, quando l’Italia girava Immobile era uno dei migliori».