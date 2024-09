Rambaudi a Radiosei: «Castrovilli? La Lazio sta gestendo bene la situazione...»

Rambaudi, l’ex biancoceleste ha analizzato a Radiosei la situazione della Lazio e le conseguenti dinamiche che la riguardano

PAROLE –Ero e sono ottimista sull’Italia perché abbiamo giocatori molto validi

Agli Europei con l’Albania aveva fatto bene, poi Spalletti non è riuscito a motivare come sa fare lui. Ha criticato Scamacca mettendo altri giocatori sul filo del rasoio. Ha cambiato metodo nelle dichiarazioni. C’è qualità. E’ una vittoria che tì dà il gusto dolce nel vedere certe partite anche se resta il rammarico per gli Europei

Doppio valore perché dopo 14’’ ero sotto, ma hai reagito subito. Ricci è stata una sorpresa, da vertice non aveva mai giocato con cambi gioco e lucidità. Spalletti ci ha visto bene: Ricci molto molto bene. Tonali? Giocatore di testa, evidentemente si è preparato bene, ha mostrato grande voglia. In attacco aspettiamo Scamacca, numericamente le punte mancano però c’è qualità. Raspadori è ottimo nell’area avversaria, mi piace più a gara in corso ma non mi convince pienamente

Il post di Castrovilli? Credo lo stiano gestendo bene, lui è un po’ svaroski, va potenziato e farlo lavorare. Tre gare in una settimane possono essere un rischio per l’ex viola. Resto convinto che a centrocampo, pur pensando in modo positivo, siamo corti. Baroni deve scegliere i due mediani davanti alla difesa. Per me Castrovilli solo da mezzala con un trequarti atipico come Dele Bashiru. Mi sono rotto le palle che non possano giocare tre gare a settimana. Lo ripeto, meglio giocare che allenarsi, penso alle sedute con Zeman. Solo da marzo inizio a gestire, bisogna abituarli a giocare. Anche big come Liverpool e Manchester giocano spesso con gli stessi. Purtroppo in Italia si ragiona in modo diverso

Il 4-4-2? Dietro la prima punta hai tante soluzioni, non servono altre punte in organico. Dobbiamo scegliere giocatori tatticamente maturi, penso al 2-2 preso col Milan con la squadra scoperta che non ha letto la situazione. Folorunsho dove avrebbe giocato nella Lazio? Avendo altri profili sulla trequarti immagino Baroni lo avrebbe schierato mediano nel centrocampo a due con un calciatore più talentuoso. Adesso la coppia più completa credo sia Rovella-Vecino. Devi saper leggere la partita e preparare più opzioni. A centrocampo siamo corti, ora Baroni deve far crescere quelli che lavorandoci. Bernabé è diventato il giocatore che vediamo dopo un anno di lavoro con Pecchia