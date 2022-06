Sergio: «Adesso va costruito qualcosa di importante. Marcos Antonio...»

L’ex difensore della Lazio, Raffaele sergio, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale per commentare ill futuro della squadra

MARCOS ANTONIO – «È un giovane che ha qualità ed esperienza visto che ha giocato in Champions League. Credo sia un acquisto mirato visto che alla Lazio serviva un giocatore con le sue qualità».

STAGIONE CONCLUSA – «Annata positiva se si considera che bisognava aprire un nuovo ciclo e si partiva con un nuovo allenatore che ha apportato un gioco completamento differente. Soprattutto nella seconda parte, la squadra è migliorata tantissimo trovando un suo equilibrio tattico. Adesso bisogna mettere le basi per costruire qualcosa di importante. È difficile per dei calciatori cambiare allenatore dopo cinque anni sia a livello tecnico sia umano. Con il lavoro quotidiano Sarri ha imparato a conoscere i giocatori e a sopperire alle difficoltà. È stato un anno di transizione molto positivo».

CALCIOMERCATO – «Ci sarà più influenza di Sarri sul mercato. È stato centrato un obiettivo importante come l’Europa League. Adesso bisogna prendere i profili adatti al gioco del tecnico. Mi piacerebbe Mertens, spero che la Lazio riesca a fare un sacrificio per prenderlo visto lo spessore tecnico e caratteriale. In difesa servono 2-3 elementi visti i tanti impegni stagionali e i calciatori che sono andati via. D’altronde la difesa è stato il tallone d’Achille della squadra».