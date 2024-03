Radu, il primo tifoso della Lazio: balla e canta così con i tifosi a Monaco – VIDEO

Stefan Radu primo tifoso della “sua” Lazio: l’ex difensore biancoceleste balla e canta così insieme ai tifosi a Monaco

C’è anche Stefan Radu in quel di Monaco di Baviera, dove stasera la sua Lazio sfiderà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il primo giocatore per presenze nella nostra Storia.

Il primo Tifoso della SS Lazio. Il tuo amore per questi colori è di una bellezza disarmante. Stefan uno di noi.

Per sempre.#Radu #Lazio #BayernLazio

L’ex difensore biancoceleste sarà tra i primi tifosi della formazione di Sarri, che cerca una volta di più l’impresa contro i bavaresi. E, in ogni caso, siamo sicuri che continuerà a saltellare e cantare come in questo video social che sta spopolando.