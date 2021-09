Radu è tra dieci titani della Serie A: obiettivo 340 presenze – FOTO

Stefan Radu è tra i 10 titani della Serie A. E il rumeno ora ha un grandissimo obiettivo: ecco tutti i dettagli

Stefan Radu è senza dubbio uno dei pilastri e delle bandiere della Lazio. Il rumeno è arrivato nella Capitale nel lontano 2008 e, con il passare degli anni, ha conquistato tutti. La scorsa stagione ha festeggiato le 402 presenze con la maglia biancoceleste nella gara contro lo Spezia del 3 aprile 2021.

Insomma, un qualcosa che l’ha fatto entrare nella storia del club e che non può certo passare inosservato. Non a caso la Serie A, attraverso la sua pagina Twitter, ha indicato i cosiddetti 10 titani della Serie A. E non può non esserci il buon Stefan, che occupa il nono posto con 338 presenze, Dietro di lui, all’ultimo posto, c’è Ilicic con 321. Al vertice Handanovic con 517.