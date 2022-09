Radu: «Sono pronto a dare tutto. Vogliamo il primo posto nel girone»

Prima del fischio d’inizio della gara tra Midtjylland e Lazio, è Radu a commentare la sfida per i microfoni di Sky, Dazn e radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e Sky, è Radu a parlare prima del fischio d’inizio di Midtjylland-Lazio. Le sue parole:

GARA – «Torniamo a giocare in trasferta in Europa, l’obiettivo è passare il turno come primi per evitare di disputare due partite aggiuntive prima degli ottavi di finale. Speriamo di vincere e di raggiungere piano piano il traguardo del primo posto. Il Midtjylland in casa fa molto bene, abbiamo avuto qualche giorno per studiare l’avversario. Tutto dipenderà da noi, se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco il risultato sarà positivo».

FORMA– «Mi sento bene, sono pronto a dare tutto in campo. Ci auguriamo di dare una gioia ai nostri tifosi, sia quelli presenti qui allo stadio che agli altri».

RADU A SKY

«Sicuramente con questi impegni molto ravvicinati devi sempre fare qualche cambio in squadra perchè giochiamo partite a 48 ore di distanza e tutti devono essere pronti. Io ho sempre detto che darò tutto anche se sto in campo un minuto».