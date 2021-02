Radu ai box: i tempi di recupero del difensore biancoceleste

Il difensore della Lazio Stefan Radu si è infortunato nel riscaldamento del match con l’Inter: ecco quando potrebbe tornare

Una situazione non affatto semplice quella che sta vivendo la Lazio, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Oltre a Luiz Felipe e Strakosha, ormai fuori da tempo, domenica scorsa si è aggiunto alla lista anche Stefan Radu. Il difensore rumeno si è fatto male nel riscaldamento del match contro l’Inter, perso dai biancocelesti per 3-1.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi punta ad averlo a disposizione per la super sfida di Champions League contro il Bayern Monaco del 23 febbraio. Tuttavia, si attende ancora l’esito degli esami strumentali per dare un tempo di recupero preciso. Contro la Sampdoria, comunque, quasi sicuramente non ci sarà e, se i fastidi all’adduttore continueranno a farsi sentire, potrebbe saltare anche l’andata degli ottavi all’Olimpico.