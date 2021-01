Radiosei, Abbate: «Difensore? Mi sbilancio: questa volta arriverà di sicuro»

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radiosei

Alberto Abbate è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Il giornalista de Il Messaggero ha parlato di calciomercato del pomeriggio. Ecco l’estratto sul potenziale nuovo difensore.

«Un nuovo innesto nel reparto arretrato? Io questa volta non ho dubbi sul fatto che la Lazio lo prenderà, arriverà di sicuro. Anche perchè Luiz Felipe ha praticamente finito la stagione, parlare di neanche due o tre mesi credo sia una favola. In questi giorni dovrebbe arrivare, Tare sta facendo diverse valutazioni su vari profili che in questo momento stanno girando. Non mi sento di escludere nemmeno che si muova qualcosa su Strakosha, anche se i tempi sono stretti. Il calciatore continua a lamentarsi di aver perso la titolarità in porta».