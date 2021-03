Quote Lazio Crotone: i bookmakers sono d’accordo

Le quote della gara che andrà in scena domani pomeriggio all’Olimpico tra Lazio e Crotone. Bookmakers concordi

In vista della gara di domani tra Lazio e Crotone i bookmakers sono apertamenti schierati a favore della vittoria dei biancocelesti. Peraltro, le quote delle tre agenzie in esame (Sisal, Snai e Bet365) sono estremamente conformi:

SISAL 1. 1.27 X. 6.00 2. 10.00;

SNAI 1. 1.28 X. 5.75 2. 10.00;

BET365 1. 1.28 X. 5.75 2. 10.00.

Il ritorno al gol di Ciro Immobile è dato (quasi) per scontato:

SISAL 1.48 SNAI 1.50 BET365 1.44;

Mentre una sua doppietta, che manca da troppo tempo:

SISAL 3.25 SNAI 2.85 BET365 N/Q.