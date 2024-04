Settore giovanile Lazio, i risultati della domenica: gioie e dolori per i biancocelesti. Il comunicato della società sul sito ufficiale

Tramite il proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noti i risultati di questa domenica del settore giovanile. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO – Una domenica tra gioie e dolori per le giovani aquile, arrivano una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ma soprattutto si determinano altri due verdetti in vista delle fasi finali.

L`Under 18 di Francesco Punzi pareggia 1-1 sull`ostico campo del Sassuolo.

Al `Mapei Football Center` si mette in salita la sfida per i biancocelesti. Mister Punzi deve sopperire a molteplici assenze, ma può fare affidamento su Sulejmani, squalificato in Primavera. Un partita combattuta fin dai primi minuti, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 31` grazie alla rete di Negri. La Lazio prova ad acciuffare il pari prima di fare rientro negli spogliatoi,ma la prima frazione di gioco termina con il Sassuolo avanti di un gol. Nella ripresa le aquile tornano in campo determinati e combattive, dopo appena 2 minuti sul cronometro è proprio Sulejmani a gonfiare la rete per l`1 a 1. I capitolini provano a spingere il piede sull`acceleratore cercando il raddoppio,ma senza riuscita. Al fischio finale Sassuolo e Lazio dividono la posta in palio. La squadra di mister Punzi rimane in zona playoff.

Un derby amarissimo per l`Under 17 di Marco Alboni. Le aquile arrivano alla stracittadina con la sconfitta del Frosinone a favore, ma la Lazio non può permettersi di perdere. I biancocelesti classe 2008 scendono in campo con la giusta cattiveria agonistica e determinazione. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi, ma non riescono mai ad impensierire la retroguardia giallorossa. Al 32` è il portiere Mazzú a salvare la propria porta su una conclusione ravvicinata e lascia il risultato sullo 0-0. I biancocelesti rispondono presente sul fronte opposto, ma le conclusioni di Fazio prima e di Miconi poi sono troppo deboli. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Nella ripresa, pronti e via e dopo appena 60secondi sul cronometro, la Roma di mister Falsini passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d`angolo, la rete porta la firma del neo entrato Sugamele. La Lazio non ci sta e cerca di acciuffare almeno il pari, ma i giallorossi sono bravi a non concedere spazi. Sul finale arriva la beffa per i ragazzi di mister Alboni. All`ultimo minuto dei 6 di recupero, sugli sviluppi di un calcio d`angolo il neo entrato Lauri calcia in porta, il numero uno giallorosso perde la sfera dalle mani, ma per il direttore di gara non è gol! La sfida termina tra le polemiche, è la Roma a vincere di misura 0-1 la sfida del Centro Sportivo `La Borghesiana`. Una sconfitta ancora più amara per l`Under 17 biancoceleste poiché, alla penultima giornata dell Regular Season, viene condannata dalla matematica all`eliminazione dai playoff.

Nella giornata di ieri l`Under 16 di mister Procopio batte la Salernitana 2-1 e stacca il pass matematico per gli ottavi di finale del campionato. Le aquile classe 2008 approfittano della sconfitta della Fiorentina contro il Cosenza e, prima degli ultimi 80 minuti della Regular Season, si qualificano in modo aritmetico come terzi della classe lasciando i viola ed il Lecce dietro di 5 lunghezze ed il Frosinone a 4.

I ragazzi dell`Under 15 di Giorgio Galluzzo non riescono nell`impresa, in quel di Empoli sono i secondi della classe a vincere 2-1. Una sconfitta indolore per le aquile classe 2009, ormai già qualificate agli ottavi di finale di categoria. Sono i padroni di a passare in vantaggio al 26` con Murolo. La Lazio ristabilisce gli equilibri al 10` della ripresa con Palancica. La sfida continua ad essere combattuta su entrambi in fronti, ma ha la meglio l`Empoli che trova il gol della vittoria con Orlandi. Al triplice fischio, la Lazio esce dal Centro Sportivo Monteboro sconfitta per 2a1. I biancocelesti di mister Galluzzo concludono la Regular Season come quinto della classe, in attesa di scoprire l`avversario degli ottavi di finale.

Per le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi arriva l`ultima gioia della Regular Season del campionato Under 14 Regionali Eccellenza, la Lazio conclude da imbattuta.

Quella del `Green Club` contro i pari età del Città di Ciampino è una sfida a senso unico. I biancocelesti prendono in mano le redini del match e dopo appena 2 minuti passano in vantaggio con Ionta. Al 5` é Germani a siglare il raddoppio, mentre il tris passa dai piedi di Germani. Prima di fare rientro negli spogliatoi è ancora Ionta a siglare il definitivo parziale di 4 a 0. Nella ripresa la storia non cambia, dopo due giri sul cronometro e ancora Ionta a trovare la via del gol realizzando la sua tripletta personale. Il 5-0 porta la firma di Berini che concretizza il calcio di rigore. Chiudono i giochi Paludi e Umana per l`8a0 finale. Il Città di Ciampino non può far altro che cedere alla supremazia biancoceleste. Le aquile di mister Rocchi concludono la Regular Season da primi e imbattuti dopo 26giornate. Adesso, testa ai quarti di finale.