Goldoni a LSC: «Contro il Pavia per noi sarà come una finale da non sottovalutare»

Ai microfoni di LSC ha parlato al termine della gara della Lazio Women Goldoni, la quale analizza la partita e si proietta alla gara contro il Pavia

PAROLE – Un gol molto speciale, ringrazio il mister per avermi dato l’opportunità di battere questo rigore. Non era una cosa scontata, l’emozione è ancora tanta. Contro di loro all’andata mi sono fratturata il malleolo, sono stati mesi tosti e tornare oggi a contribuire alla vittoria è speciale. Io credo tanto nella perseveranza, nel lavoro e nell’impegno. Tutto torna. “Dedica? A papà e ai miei fratelli, ai miei amici che mi sono stati tanto vicini in questo periodo

Penso sia grande merito del mister e dello staff perché dà a noi ragazze la serenità di lavorare forte ogni giorno, non avere mai la certezza di giocare ci porta a dare il massimo

PAVIA – Pavia? Non va presa sottogamba, noi affrontiamo, come dice il mister, ogni domenica una finale. Questo ci permette di mantenere l’attenzione alta e possiamo solo che continuare così di settimana in settimana