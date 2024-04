Arbitro Lazio Primavera-Atalanta: designato il fischietto del match. Ecco chi dirigerà la gara dei biancocelesti

La designazione arbitrale della 31ª giornata del campionato Primavera 1 TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Atalanta a Edoardo Gianquinto della sezione di Parma, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi e Federico Linari.

Secondo incrocio con la Primavera biancoceleste, dopo la vittoria per 1-2 in casa della Sampdoria in questa stagione. Come riportano i canali ufficiali del club.