Settore giovanile Lazio, l’U15 femminile perde il derby: il risultato del match infrasettimanale delle giovani aquile

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso noto il risultato del derby infrasettimanale giocato dall’U15 femminile. Di seguito la nota del club:

COMUNICATO – Le giovani aquile classe 2009 iniziano in salita il girone di ritorno della Fase Interregionale Femminile Under 15.

Le ragazze guidate dal tecnico Francesco Stella, nel turno infrasettimanale, perdono la sfida contro la Roma per 6-0. Le giallorosse difendono la vetta della classifica, mentre per la Lazio Women è la seconda sconfitta consecutiva da digerire. Le biancocelesti perdono il secondo posto della classifica e scivolano in terza posizione. Le ragazze di mister Stella devono reagire perché domenica tornano in campo ed attendono le pari età della Salernitana al ‘Green Club’.