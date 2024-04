Infortunio Gila, problema muscolare per il difensore della Lazio: si teme un lungo stop. Il giocatore è uscito all’intervallo nel match contro la Juve

Altro infortunio in casa Lazio: Mario Gila si è fermato per un problema muscolare nel match di Coppa Italia contro la Juve ed è stato sostituito all’intervallo. Si teme una lesione per il difensore spagnolo, che lo terrebbe lontano dal campo per almeno 20 giorni. In attesa degli esami strumentali, Gila sicuramente salterà il match di domani alle 20:45 contro il Verona.