Settore giovanile Lazio, il programma del fine settimana: i dettagli - Lazio News 24

Settore giovanile Lazio, di seguito il programma del fine settimana in casa biancocelesti: tutti i dettagli

L’Under 18 biancoceleste di Francesco Punzi attende la Sampdoria al Centro Sportivo ‘Green Club’. Le aquile classe 2006 devono vincere per difendere la zona playoff. Avversario semplice solo sulla carta: i blucerchiati occupano il penultimo posto della classifica, ma i biancocelesti non possono permettersi di abbassare la guardia.

Ultima giornata della Regular Season per l’Under 17 di Marco Alboni. La Lazio fa visita ai pari età dell’Ascoli. I biancocelesti ormai fuori dai playoff cercano di concludere la stagione con la vittoria.

L’Under 16 di Gianluca Procopio, ormai qualificata agli ottavi di finale come terza della classe, nell’ultima giornata della Regular Season fa visita all’Empoli. La Lazio cerca di affrontare la sfida contro la capolista nel migliore dei modi per prepararsi alle fasi finali.

I ragazzi dell’Under 15 hanno concluso la Regular Season staccando il pass per gli ottavi di finale in programma il 12 e il 19 maggio. La Lazio affronterà il Genoa.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi hanno concluso sia il campionato nazionale Under 14 Pro sia il campionato Under 14 Regionali Eccellenza come prime della classe. I biancocelesti attendono le fasi finali delle due competizioni in programma a partire dal prossimo weekend.

Le giovani aquile sono pronte ad affrontare un altro fine settimana ricco di sfide.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 29ª giornata

LAZIO-SAMPDORIA

Domenica 28 aprile, ore 11:00 ‘Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma

Under 17 Nazionali -26ª giornata

ASCOLI-LAZIO

Domenica 28 aprile, ore 15:00 Centro Sportivo ‘Picchio Village’ – Ascoli Piceno

Under 16 Nazionali -26ª giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 28 aprile, ore 15:00 Centro Sportivo ‘Monteboro’ – Empoli

Under 15 Nazionali

SOSTA

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza

SOSTA