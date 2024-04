Lazio-Verona, le probabili formazioni

Lazio Verona, alla vigilia della sfida casalinga contro la formazione di Baroni queste le probabili scelte di Tudor e Baroni

Ormai ci siamo l’attesa è finita, domani torna in campo la Lazio per la partita in casa contro il Verona che non può permettersi di fallire. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte dei due allenatori

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Rovella, Pellegrini, Vecino, Zaccagni, Pedro, Immobile. All.: Tudor.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin