Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina 2-1: la partita di Immobile e Zaccagni

Italia-Ucraina, termina con una vittoria la gara di Sansiro che consente agli azzurri di rilanciarsi in classifica

Termina 2-1 la sfida tra Italia e Ucraina, con gli azzurri che grazie a questa vittoria riescono a rilanciarsi in classifica dopo il pari di Skopije di sabato. A decidere il match è stata la doppietta di Frattesi al 12′ e al 29′, mentre per gli ucriani a riaprire parzialmente la gara è stato Yarmolenko.

Per quanto riguarda Immobile, il biancoceleste è rimasto tutti e 90 minuti in panchina, mentre Zaccagni è riuscito a fare un ottima prestazione andando in netta sincronia sulla fascia con DiMarco.