Qual.Mondiali 2026, la partita di Dia con il Senegal

Qual.Mondiali 2026, a scendere in campo per le qualificazioni ai prossimi mondiali americani è stato il Senegal: la partita del biancoceleste

La sosta per la Nazionale volge verso i titoli di coda, e questa sera ad andare in campo sarà l’Italia di Rovella e Zaccagni per ribaltare il 2-1 contro la Germania. Oltre alla Nations League si sta svolgendo anche la fase di qualificazione anche ai prossimi mondiali americani e ad essere protagonista in questo weekend è stato anche il Senegal di Dia.

La sfida contro il Sudan si è conclusa 0-0 e il biancoceleste ha giocato 80 minuti per poi lasciar posto a Diao nel finale di partita