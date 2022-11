Qatar2022, Malagò: «Non indossare la fascia “One Love” un autogol clamoroso»

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato la scelta di non indossare la fascia “One Love” per Qatar2022

Come riportato dall’ANSA, Giovanni Malagò – presidente del CONI – ha commentato così la questione della fascia arcobaleno che alcuni capitani avrebbero voluto indossare come segno di protesta, verso la repressione del Qatar sulla comunità LGBTQI+.

LE PAROLE – «Un autogol clamoroso. Non capisco come si possa barattare una cosa a fronte di un’altra tutela e non capisco come non abbiano pesato questo atteggiamento soprattutto in termini di difesa dei diritti umani. Sicuramente non è una cosa che gli porta consenso e una buona immagine».