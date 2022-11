Qatar 2022, la Polonia supera l’Arabia Saudita 2-0

La Polonia supera l’Arabia Saudita con un netto e perentorio 2-0, grazie a un gol per tempo. In rete Zielinski e Lewandowski

Sul risultato di 1-0 però sbagliano un calcio di rigore, con Szczesny che si supera anche sul tentativo arrivato dopo la respinta. Tutte in corsa per la qualificazione nel gruppo C di Qatar 2022, in attesa del risultato di questa sera tra Messico e Argentina.