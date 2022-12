Qatar 2022, non c’è pace per la Francia: tre giocatori colpiti da un virus

Problema virus per la Francia in vista della finale con l’Argentina, in programma domenica e che chiuderà Qatar 2022

I primi a finire ai box sono stati Rabiot e Upamecano, infatti assenti nella sfida di ieri contro il Marocco. Ora a finire out è Coman. Insomma, a tre giorni dall’ultimo atto, in casa transalpina è vero e proprio allarme.