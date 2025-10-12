Provstgaard Lazio, che fine ha fatto il difensore biancoceleste? Il danese aspetta la sua occasione

Provstgaard Lazio, che fine ha fatto il difensore biancoceleste? Il danese aspetta la scelta di Sarri…

Non ha impiegato molto Oliver Provstgaard a guadagnarsi la stima di Maurizio Sarri. Nei suoi primi 180 minuti in biancoceleste, il giovane danese ha messo in mostra personalità e qualità, salvo poi lasciare spazio al rientro di un leader come Alessio Romagnoli. Senza le coppe europee, infatti, diventa complicato immaginare una rotazione costante in un ruolo delicato come quello di centrale difensivo.

Provstgaard, però, non si scoraggia: la fiducia del tecnico l’ha già conquistata e ora attende soltanto una nuova occasione. Dopo il successo contro il Verona, Sarri lo aveva elogiato apertamente: «Sta facendo bene. Ha una grande applicazione e tutte le caratteristiche per arrivare in Premier League». E i numeri confermano le parole dell’allenatore: quasi 10 chilometri percorsi, 53 passaggi completati (14 in verticale e 7 lunghi), una sola palla persa a fronte di 9 recuperate, secondo solo a Rovella (10).

Dati che certificano il suo valore. Ora, per l’ex Vejle, resta da trasformare le buone impressioni in continuità: ha già conquistato tecnico e tifosi, ma il prossimo passo sarà confermare sul campo di meritare un posto stabile nella Lazio.

