 Lazio, nuovo allarme: Castellanos ko? Sarri teme un'altra assenza pesante
Lazio, nuovo allarme: Castellanos ko? Sarri teme un’altra assenza pesante

Lazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero

Lazio, Sarri si 'sacrifica' per i biancocelesti: il Comandante cambia rotta

Milinkovic-Savic torna in Serie A? L'ex Lazio è il sogno di quel club per gennaio: affare possibile ma con un grande sacrificio, le ultime

Calciomercato Lazio, il Milan ha messo gli occhi su un biancoceleste! I dettagli

Lazio, nuovo allarme: Castellanos ko? Sarri teme un’altra assenza pesante

2 ore ago

Castellanos

Lazio, problema muscolare per il Taty Castellanos: possibile nuova assenza per i biancocelesti. E Sarri…

Un altro infortunio complica i piani di Maurizio Sarri. Stavolta a fermarsi è un nome pesante: Valentín Castellanos. L’attaccante argentino, titolare al centro dell’attacco biancoceleste, ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti per stabilire l’entità dello stop, ma il timore è che si tratti di una lesione che potrebbe costringerlo a circa venti giorni di stop.

Per Sarri si tratta di una tegola pesante: dopo aver già perso l’esterno titolare del tridente, ora rischia di dover rinunciare anche al suo centravanti.

Situazione a Formello Gli allenamenti riprenderanno martedì pomeriggio, con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Castellanos. Intanto, la lista degli indisponibili resta lunga: Zaccagni, Dele-Bashiru, Marusic e Pellegrini sono ancora ai box. Una buona notizia arriva però da Vecino, che si è riaggregato al gruppo: da martedì scatteranno i test decisivi per valutarne il rientro tra i convocati.

