Provedel: «Sono cresciuto con l’idea che il rendimento passi attraverso il lavoro». Le parole del portiere dopo la vittoria contro lo Spezia

Ai microfoni di Sky Sport il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato della vittoria della squadra contro lo Spezia utilizzando un paragone con la Formula 1. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Ora meglio essere vaghi visto che tifo Ferrari. Diciamo che pian piano anche lì i valori verranno fuori. Ma non spetta a me commentare. Sono contento invece della prestazione di oggi, abbiamo perso qualche punto per strada ma quel che conta è che già da qualche settimana abbiamo trovato la giusta mentalità. Siamo stati anche fortunati perché lo Spezia all’inizio ha avuto le sue opportunità»

SU SARRI– «Il mister è un perfezionista, pretende molto e noi cerchiamo di seguirlo. Dobbiamo essere maniacali in quello che ci chiede, cura tutti i dettagli e noi dobbiamo seguirlo, non abbiamo alternative, altrimenti diventa difficile portare a casa i risultati»

RENDIMENTO– «Sono cresciuto con l’idea che il rendimento passi attraverso il lavoro, penso a far bene ogni giorno. Se fai bene in allenamento poi i frutti te lo porti sul campo. Sono contento, non possiamo mai fermarci perché da qui in poi sarò sempre più dura. Se non prendo gol è per merito anche dei miei compagni. Se sarò al Gran Premio in Austria? Ho già preso i biglietti. Sarò lì con i miei amici con il camper»