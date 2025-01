Provedel a LSC: «Orgoglio far parte di questa società, dobbiamo onorarla. Como? Ecco che gara serve»

Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di LAZ prima del fischio d’inizio del match contro il Como: le dichiarazioni

Ivan Provedel a LSC, ha parlato poco prima dell’inizio di Lazio Como di Serie A.

CHE GARA SERVE – «Serve una Lazio agguerrita, dobbiamo essere tutti precisi e carichi in tutto quello che facciamo. Loro giocano molto bene, vanno forte, ci serve una grande prestazione per vincere. Il risultato dell’andata contro il Como è fasullo, noi abbiamo concretizzato al massimo in una grande gara. Loro però sono tosti, stanno sempre in campo. Se non siamo perfetti tatticamente e di spirito è difficile».

125 ANNI DI LAZIO – «Far parte di questa società per noi è motivo di grande orgoglio, difficile da descrivere. Cercheremo di onorare tutto questo facendo il massimo in campo».