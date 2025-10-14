Provedel Lazio, niente rivoluzione tra i pali: Sarri si affida a lui per il futuro e Mandas...

Provedel Lazio, resta lui il faro tra i pali dei biancocelesti: il tecnico Maurizio Sarri sceglie la stabilità in porta. L’analisi

Un anno fa, proprio la trasferta di Bergamo segnò un punto di svolta per la porta della Lazio: dopo il pari con il Torino, Baroni decise di accantonare Provedel, affidando il resto della stagione a Mandas. Una scelta dettata non solo da motivazioni tecniche, ma anche psicologiche, in un momento difficile per la squadra e per l’estremo difensore friulano.

Oggi lo scenario si ripete: la Lazio arriva a Bergamo ancora reduce da un pareggio con il Torino. Ma stavolta Sarri non sembra intenzionato a cambiare. Il tecnico toscano, da sempre contrario all’alternanza tra i pali, ha valutato l’ipotesi di concedere spazio a Mandas, ma ha scelto di confermare la fiducia al suo numero uno, come riportato dal Corriere dello Sport.

La gara contro i granata ha lasciato luci e ombre: qualche errore, ma anche interventi decisivi. Provedel, che nelle prime sei giornate ha incassato sette reti (tre proprio contro il Torino) e mantenuto la porta inviolata due volte, vuole dimostrare di essere ancora un riferimento imprescindibile. Numeri che raccontano una fase difensiva discontinua, ma anche la capacità del portiere di restare decisivo nei momenti chiave.

In un contesto in cui la Lazio cerca stabilità e continuità, la presenza di Provedel è fondamentale. Sarri ha cambiato spesso modulo e interpreti, ma la difesa resta la base da cui ripartire, e tra i pali serve un leader capace di trasmettere sicurezza e calma. Un anno fa, la sequenza Torino–Bergamo segnò la fine del suo percorso da titolare. Stavolta, Provedel ci arriva da protagonista, con l’occasione di riscrivere la sua storia in biancoceleste.

