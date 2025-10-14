Lazio, sempre più emergenza infortuni: quel giocatore costretto ad anticipare il rientro - Lazio News 24

Lazio, emergenza in attacco: Sarri in ansia per Dia e Castellanos. L’ex Salernitana prova ad essere a disposizione per Bergamo

La Lazio si ritrova nuovamente a fare i conti con un’emergenza offensiva che rischia di compromettere il prossimo ciclo di partite. Maurizio Sarri osserva la sua rosa ridursi giorno dopo giorno: prima i dubbi legati alle condizioni di Boulaye Dia, poi l’infortunio di Castellanos, che ha aggravato ulteriormente la situazione in attacco. Il tecnico biancoceleste sperava in un periodo di stabilità, ma la realtà è ben diversa.

L’unica speranza della Lazio è rappresentata dal recupero di Dia, ancora alle prese con i soliti problemi alla caviglia destra. L’attaccante senegalese ha dovuto rinunciare alle qualificazioni mondiali contro Sudan del Sud e Mauritania, dopo aver subito un nuovo colpo nella partita contro il Torino. Il trauma ha riacutizzato una vecchia distorsione risalente a circa un anno fa, costringendolo a fermarsi di nuovo.

Nel frattempo, a Formello, Sarri incrocia le dita. Castellanos si è fermato venerdì per una lesione muscolare, e i tempi di recupero non sembrano brevi. Per questo motivo, lo staff medico della Lazio ha già avviato un piano personalizzato per consentire a Dia di tornare quanto prima. L’ex attaccante della Salernitana, come riportato dal Corriere dello Sport, non si è ancora allenato in gruppo e ha svolto soltanto terapie fisioterapiche per un trauma contusivo-distorsivo. Le prime valutazioni decisive arriveranno oggi, con la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo.

L’obiettivo della Lazio è capire se Dia potrà essere disponibile per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Senza di lui e con Taty Castellanos indisponibile, Sarri rischia di trovarsi senza veri centravanti in un momento chiave della stagione. Il calendario, infatti, non lascia respiro: dopo l’Atalanta, la Lazio affronterà Juventus, Pisa, Inter e Cagliari, un ciclo di gare che potrebbe determinare molto del suo futuro in campionato e in Europa.

In caso di nuovo forfait, Sarri dovrà affidarsi a soluzioni d’emergenza come Noslin o Pedro, adattandoli al ruolo di punta centrale. Tuttavia, entrambi potrebbero essere necessari anche sulla fascia sinistra, dove pesa l’assenza di Zaccagni. Proprio per questo, il recupero di Boulaye Dia è diventato una priorità assoluta: la Lazio ha bisogno del suo attaccante per ritrovare equilibrio, gol e fiducia in un momento già complicato sul piano fisico e mentale. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»