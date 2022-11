Provedel sempre più protagonista: il portiere non vuole fermarsi

Provedel è stato senza dubbio uno dei grandissimi protagonisti di questa prima parte di stagione della Lazio

Provedel è stato senza dubbio uno dei grandissimi protagonisti di questa prima parte di stagione della Lazio. E a incoronarlo sono state anche le parole di Buffon.

Il portiere, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è stato un vero e proprio fattore, come testimoniato dai 9 clean sheet, di cui 6 consecutivi. Ivan si è messo in gioco lasciando lo Spezia, ma ora non deve accontentarsi e deve rilanciare le sue ambizioni. Tra cui l’esordio in Nazionale, dopo la convocazione.