Buffon: «Mondiale? «Poco interesse emotivo, vi spiego»

Gianluigi Buffon, ex portiere della Nazionale, ha parlato dei Mondiali in Qatar: di seguito le sue dichiarazioni

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai del Mondiale in Qatar. Le sue parole:

«E’ stato strano perché chiaramente la partecipazione emotiva che ti accompagna è elevata e in questo caso no. Ma ci sono considerazioni e devo capire se è per la mancanza dell’Italia o se perché si gioca in Inverno. La cerimonia è stata bellissima, invece la partita un po’ deludente. Mi aspettavo di più dal Qatar. Loro sono stati condizionati dalla responsabilità, li avevo visti giocare ed erano più forti di quanto fatto vedere ieri».

