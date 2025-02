Provedel Lazio, gli errori cominciano a pesare: la posizione di Baroni e la società sul portiere

Provedel Lazio, il portiere biancoceleste non è stato impeccabile fino a questo momento in questa stagione ma Baroni non ha dubbi

Ivan Provedel non sta vivendo la sua miglior stagione e gli errori cominciano a pesare sul cammino della Lazio in campionato. Come riportato da Il Messaggero, però, Baroni e la società non hanno intenzione di abbandonarlo.

Il portiere biancoceleste ha subito 34 gol in 25 partite di Serie A, nonostante la Lazio sia una delle squadre che ha concesso meno tiri in porta (75, soltanto Napoli, Bologna e Juve hanno fatto meglio).