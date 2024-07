Provedel: «Io in Premier? Ho letto anche io qualcosa ma la REALTA’ è questa»

Provedel, il portiere biancoceleste si esprime ai microfoni di Radiosei soffermandosi sul suo futuro e non solo

INTERESSE DELLA PREMIER – «Dovreste chiamare il mio agente e chiederlo a lui. Io e lui parliamo solamente quando c’è qualcosa di concreto, e di concreto non c’è stato nulla. Ho letto anch’io qualche cosa, ma che io sappia nulla di che. Qui sto molto bene e non ho avuto farfalle particolari in testa».