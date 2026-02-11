Connect with us

Provedel nel post partita: «Qualcosa di buono sta tornando. Oggi non era facile in casa loro»

Image Photo928942
As Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Ivan Provedel

Provedel è intervenuto nel post partita del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Ivan Provedel si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

IUNA BELLA SERATA «Adesso una bella serata, perché nel primo tempo ci siamo inguaiati un po’ da soli. Adesso però siamo contenti».

QUALCOSA DI BUONO «Qualcosa di buono era già scattato qualche tempo fa poi a gennaio abbiamo avuto troppi bassi e pochi alti. Oggi sta tornando quel qualcosa, oggi non era facile andare sotto e recuperare in casa loro che sono i campioni».

