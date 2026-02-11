Provedel nel post partita: «Qualcosa di buono sta tornando. Oggi non era facile in casa loro»

Provedel è intervenuto nel post partita del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Ivan Provedel si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

IUNA BELLA SERATA – «Adesso una bella serata, perché nel primo tempo ci siamo inguaiati un po’ da soli. Adesso però siamo contenti».

QUALCOSA DI BUONO – «Qualcosa di buono era già scattato qualche tempo fa poi a gennaio abbiamo avuto troppi bassi e pochi alti. Oggi sta tornando quel qualcosa, oggi non era facile andare sotto e recuperare in casa loro che sono i campioni».

