Provedel Inter, intesa con la Lazio raggiunta sulla base di 3 milioni! Si attende l’ufficialità

Provedel Inter, il club nerazzurro e la Lazio hanno raggiunto un’intesa sulla base di 3 milioni per il portiere che firmerà un triennale

Il calciomercato della Lazio si accende con un colpo di scena totalmente inaspettato che ridisegna le gerarchie dei portieri in Serie A. Le strade di Ivan Provedel e della Lazio sono ormai giunte a un punto di separazione definitivo. Il forte estremo difensore è pronto a sposare il progetto nerazzurro, lasciando la capitale dopo stagioni da assoluto protagonista per trasferirsi a Milano.

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Provedel all’Inter: i dettagli del super accordo

La trattativa ha subito un’accelerata decisiva nelle ultime ore. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’entourage del calciatore e la dirigenza milanese hanno raggiunto un’intesa totale. Decisivo è stato il proficuo incontro avvenuto ieri tra i vertici nerazzurri e l’agente del portiere: sul piatto un contratto triennale che ha convinto l’estremo difensore a dire sì alla proposta del club guidato da Beppe Marotta. Per Provedel all’Inter si tratta della grande chance in una big assoluta.

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Le cifre del trasferimento di Provedel all’Inter e l’incasso della Lazio

Nonostante il valore del giocatore, l’operazione si chiuderà a cifre sorprendentemente contenute, complici probabilmente le dinamiche contrattuali e la volontà del portiere. La Lazio del presidente Claudio Lotito si separerà dal suo numero uno incassando una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Un addio doloroso per i biancocelesti, che perdono una colonna dello spogliatoio ma liberano spazio per una nuova rivoluzione tecnica.

Quando arriva l’ufficialità di Provedel all’Inter: cresce l’attesa

I tifosi nerazzurri sono già in fermento per l’arrivo del nuovo portiere, che garantirà affidabilità e grande esperienza internazionale. I documenti sono in fase di preparazione e si attende solo l’annuncio ufficiale del trasferimento di Provedel all’Inter per formalizzare il tutto. La firma e le visite mediche di rito a Milano sono previste a brevissimo, sancendo l’inizio di questo nuovo capitolo.