Lotito Reggina, ci si avvia alle battute finali! Vicina la firma per l’acquisto del club

Lotito Reggina, oggi il patron della Lazio incontrerà a Roma il sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro per definire gli ultimi dettagli

Il futuro del calcio amaranto sta per vivere una svolta storica. Mancano ormai soltanto le ultime formalità burocratiche, ma Claudio Lotito è vicinissimo a diventare il nuovo proprietario della Reggina. Un’operazione lampo che promette di rilanciare le ambizioni del club calabrese, pronto a iniziare una nuova era sotto la guida di uno dei presidenti più esperti del calcio italiano.

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Lotito alla Reggina: oggi il vertice decisivo a Roma

La giornata odierna segna un passaggio cruciale per il passaggio di quote. Come riportato dal Corriere dello Sport, il patron biancoceleste incontrerà a Roma il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Si tratta di un appuntamento istituzionale propedeutico alla firma, con l’obiettivo di definire gli ultimi dettagli e arrivare alla chiusura definitiva dell’affare Lotito alla Reggina entro il prossimo weekend.

Il nuovo organigramma con Lotito alla Reggina: spunta il figlio Enrico

Una volta formalizzato il closing, verranno svelati i quadri dirigenziali. Per un ruolo di spicco nella gestione del club è forte la candidatura del figlio Enrico Lotito, ricalcando l’esperienza già vissuta ai tempi della Salernitana. Come direttore generale piace Andrea Gianni, attualmente alla Lucchese, mentre sembrano calare le quotazioni di Antonello Lineri, direttore sportivo del Siracusa, che non ha ancora ricevuto la chiamata decisiva.

I piani di Lotito alla Reggina: assalto alla Serie C e il nodo multiproprietà

L’obiettivo della nuova proprietà è chiarissimo: vincere subito. Per rilevare il club serviranno circa 1,5-2 milioni di euro, a cui Lotito aggiungerà un budget di almeno 2,5-3 milioni per allestire una corazzata da promozione. L’avventura di Lotito alla Reggina avrà però una scadenza precisa: in caso di salto tra i professionisti, le norme federali sulle multiproprietà imporranno la cessione del club entro l’inizio della stagione 2028-2029.