Provedel sempre più vicino all’Inter! Un nuovo incontro con Ausilio in questi minuti

Provedel Inter, aggiornamenti importanti sulla pista che porta al portiere della Lazio! Manca sempre meno alla definizione dell’operazione in uscita

La trattativa tra Inter e Lazio per Ivan Provedel entra in una fase sempre più calda. Secondo quanto riportato dalle ultime calciomercato Lazio di Alfredo Pedullà, sono arrivate nuove indicazioni sul possibile trasferimento del portiere classe 1994 in nerazzurro. Il club milanese sta lavorando per definire l’operazione e nei prossimi minuti è previsto un nuovo incontro tra l’estremo difensore ex Spezia e il dirigente Piero Ausilio.

Un passaggio significativo, perché certifica la volontà dell’Inter di accelerare su un profilo individuato per rinforzare il reparto portieri. La pista è ormai entrata nel vivo e, stando agli aggiornamenti del giornalista, la trattativa sarebbe arrivata alle fasi finali.

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Rovella, Asp e Lazzari

Provedel Inter, Ausilio lavora per chiudere l’intesa con il giocatore

Il nuovo incontro tra Provedel e Ausilio rappresenta un tassello importante nel percorso verso l’eventuale fumata bianca. Prima di definire ogni dettaglio con la Lazio, l’Inter vuole evidentemente chiarire tutti gli aspetti legati al giocatore, così da presentarsi poi al confronto con il club biancoceleste con una posizione più definita.

Il nodo principale, una volta completati i passaggi con il giocatore, sarà la cifra da versare alla Lazio (stimata sui tre milioni di euro). La società di Claudio Lotito dovrà infatti decidere a quali condizioni aprire alla cessione di Provedel, considerando il valore tecnico del portiere e l’importanza che ha avuto nel percorso recente dei biancocelesti.

L’Inter, dal canto suo, sembra intenzionata a procedere con decisione. La presenza di Ausilio in prima linea conferma quanto il dossier sia considerato concreto, anche se servirà ancora un accordo definitivo tra club per completare l’operazione.

Provedel Inter, le prossime ore possono essere decisive

La trattativa si avvicina dunque a un momento cruciale. Dopo il nuovo confronto tra Provedel e Ausilio, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sul dialogo tra Inter e Lazio. Solo lì si capirà se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro sulla valutazione del cartellino.

Per i nerazzurri sarebbe un innesto di esperienza e personalità, mentre per la Lazio si tratterebbe di una decisione importante in vista della prossima stagione. La situazione resta da seguire con attenzione: il dossier è ormai alle battute finali, ma l’ultimo passaggio economico sarà determinante.