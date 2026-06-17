Gila ha l’accordo con il Napoli! Arriva la conferma di Romano: ecco cosa filtra

Gila Napoli, il club azzurro accelera e prepara il contratto per il difensore di proprietà della Lazio! Il classe 2000 vuole lasciare la Capitale quest’estate

Il futuro di Mario Gila potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il difensore centrale spagnolo è sempre più al centro delle manovre del Napoli, che da diverse settimane segue con grande attenzione la sua situazione. Nelle ultime ore il club partenopeo avrebbe intensificato i contatti, provando a costruire le condizioni per arrivare alla fumata bianca.

Secondo quanto riferito dalle ultime news calciomercato Lazio di Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe già pronto il contratto per Gila e starebbe parlando con la Lazio per convincere il club biancoceleste a lasciar partire il giocatore. Un passaggio importante, perché la volontà del difensore sembra ormai orientata verso una nuova esperienza lontano dalla Capitale.

Calciomercato Lazio LIVE: tutte le novità su Rovella, Asp e Lazzari

Gila Napoli, la volontà del giocatore può pesare sulla trattativa

La posizione di Mario Gila rappresenta uno degli elementi centrali della vicenda. Il difensore, infatti, vorrebbe lasciare la Lazio e avrebbe individuato nel Napoli una destinazione gradita per il proprio futuro. Il club azzurro, dal canto suo, considera il centrale un profilo adatto per rinforzare il reparto arretrato e sta lavorando per anticipare eventuali concorrenti.

La trattativa, però, non è ancora chiusa. La palla passa ora alla Lazio, che fino a questo momento ha mantenuto una linea chiara: trattenere lo spagnolo fino alla naturale scadenza del contratto. Una posizione ferma, almeno in partenza, ma che potrebbe essere rivista davanti a un’offerta ritenuta importante.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

Gila Napoli, ore decisive per capire il futuro del centrale

Le prossime ore potrebbero diventare decisive per capire se la trattativa entrerà davvero nella fase conclusiva. Il Napoli ha mosso passi concreti, Gila spinge per il trasferimento e la Lazio è chiamata ora a prendere una posizione definitiva.

La sensazione è che l’operazione possa accendersi rapidamente, soprattutto se gli azzurri presenteranno una proposta capace di far vacillare la resistenza biancoceleste. Il futuro del difensore resta in bilico, ma il Napoli sembra aver scelto con decisione il suo obiettivo per la difesa.