Provedel, febbre a 39 e tonsillite: ma è pronto a un nuovo gesto eroico? Le ultime sulle condizioni del portiere verso il Celtic

Come scrive stamani Il Messaggero Ivan Provedel ieri ha saltato la doppia seduta a causa della febbre alta (il termometro segnava 39) e della tonsillite.

Se non dovesse farcela toccherebbe a Sepe, Mandas non è in lista Uefa. Magro è il terzo. Ivan vuole stringere i denti, persino scendere in campo debilitato, pur di riscattare gli errori di Salerno. Oggi sarà presa una decisione definitiva anche in base alle condizioni del portiere che già con la Roma si era immolato per la causa.