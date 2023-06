Provedel: «E’ stata un’annata lunga ma ogni momento ci è servito per crescere»

Provedel, il portiere biancoceleste ha parlato pochi minuti prima della gara contro l’Empoli ai canali del club

PAROLE – La miglior soddisfazione è vincere stasera per arrivare secondi. Il riconoscimento ricevuto è importante, sarà per me un bel ricordo quando sarò più grande, me lo terrò stretto ma sarà un punto di partenza per far sempre meglio con la Lazio. Questa è stata una stagione intensa, ho giocato le coppe europee per la prima volta e mi sono misurato con un certo livello di calcio. Spero di aver fatto un buon lavoro e spero di fare ancora meglio.

Mi resterà dentro oltre il primo minuto con la maglia, anche il saluto a Radu. Sono affezionato a lui, è stato momento forte e emozionante. Ha parlato il mister in riunione, parliamo in settimana, vogliamo chiudere nel modo migliore, è stata un’annata lunga ma ogni momento ci è servito per crescere, siamo una squadra migliore rispetto al primo giorno. Sarri ci ha chiesto di fare del nostro meglio, sarà quella la chiave che ci porterà alla vittoria