Provedel a Lazio Style Channel: «Molti davano per scontato tutto questo, ma…». Le parole del portiere dopo la partita

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Ivan Provedel, ha commentato la partita contro lo Spezia. Ecco le parole del portiere della Lazio:

PAROLE– «Il Picco è un campo caldo e difficile, lo conosco bene perché è stato casa mia. Voglio sottolineare la prestazione. Molti davano per scontato tutto questo. Venire qua è dura per tutti soprattutto dopo una vittoria come quella con la Juve che poteva causare un calo di tensione. L’avvio non è stato dei migliori ma abbiamo tenuto botta. Ciò che conta è che abbiamo portato a casa la vittoria »

TRAVERSA DI BOURABIA– «Il calcio è fatto di episodi. Alla fine è andata bene con la traversa. I pali ci sono apposta. A volte va dentro e altre va fuori. Siamo stati bravi a chiudere la gara e ad amministrarla nel finale »

IL MOMENTO DELLA SQUADRA– «Ci sono stati momenti negativi in cui non bisognava vedere tutto nero. Adesso bisogna essere contenti ma non esagerare con l’entusiasmo. Lavoriamo tutti bene in settimana, sono molto contento per Marcos Antonio. È una soddisfazione personale e soprattutto ci ha aiutato a vincere. Si allena sempre al massimo con abnegazione e spirito positivo nonostante abbia giocato poco. C’è una sorta di energia che ti porta a una gioia come questa »

RIVEDERE L’EX SQUADRA– «Ero quei per pensare alla partita e aiutare la Lazio a vincere. Sicuramente qualcosa mi suscita. Sono state due annata le intense qui senza le quali non sarei arrivato dove sono. Sono per sempre grato a questo posto. Al di là delle emozioni, adesso sono a Roma e mi trovo benissimo alla Lazio»

GRUPPO– «Lavoriamo già da un po’ insieme. Abbiamo una vera mentalità per fare quello che ci chiede il mister. Abbiamo regalato degli inizi di ripresa troppe volte in questa stagione e spesso ce lo ricordiamo nello spogliatoi. Senza dimenticarci che comunque in campo ci sono anche gli avversari, a volte sono bravi anche loro»