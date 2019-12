Programmazione TV, fino alla 22^ dove vedere la Lazio

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione televisiva dei prossimi turni di campionato. Ecco dove vedere la prima squadra della Capitale

Nonostante la sosta per le festività natalizie di mezzo, ora con certezza potremmo sapere su quale emittente televisiva vedere la nostra amata Lazio per le prossime otto giornate.

Il Monday Night contro il Cagliari sarà visibile su Sky, mentre il recupero della 17^ giornata dove la Lazio sfiderà la formazione di Juric l’8 gennaio, per via della Supercoppa Italiana in programma il 22 dicembre, andrà in onda su DAZN. La trasferta di Brescia il giorno prima dell’Epifania, si potrà seguire sui canali Sky. Di qui si potrà fare attenzione ai risultati dei biancocelesti solo tramite l’emittente di Murdoch, compresi i big match con Napoli e Roma.