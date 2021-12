Probabili formazioni Venezia-Lazio: ancora tridente leggero

Probabili formazioni Venezia-Lazio: Maurizio Sarri deve fare i conti con l’assenza di Ciro Immobile, come contro il Genoa

Come contro il Genoa. La sfida di oggi contro il Venezia, dal punto di vista delle formazioni, può esser molto simile a quella di venerdì scorso. Tutto si lega all’assenza di Ciro Immobile, positivo al Covid.

Ancora una volta quindi Sarri si affiderà al tridente leggero, formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, con il brasiliano e lo spagnolo che potrebbero alternarsi nel ruolo di falso nove. Altro dubbio a centrocampo, con Luis Alberto che insidia Basic, ma quest’ultimo rimane favorito. In difesa Lazzari potrebbe prendere il posto di un Hysaj non in perfette condizioni fisiche.

Venezia (4-3-3) – Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Mazzocchi; Tessmann, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Kiyine.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.