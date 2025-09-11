Probabili formazioni Sassuolo Lazio, quali saranno le scelte dei biancocelesti? - Lazio News 24

Probabili formazioni Sassuolo Lazio: le scelte di Grosso e Sarri per la 3ª giornata di Serie A

Archiviata la sosta per le nazionali, è tempo di tornare in campo per la Serie A 2025/2026, e tra le sfide più attese della 3ª giornata c’è sicuramente Sassuolo-Lazio. La partita, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mette di fronte due squadre con ambizioni differenti ma entrambe desiderose di fare punti. L’attenzione degli appassionati e dei fantallenatori è tutta rivolta alle probabili formazioni Sassuolo Lazio, in attesa delle scelte ufficiali di Fabio Grosso e Maurizio Sarri.

Probabili formazioni Sassuolo Lazio: Grosso si affida al tridente

Il Sassuolo, neopromosso ma deciso a restare stabilmente nella massima serie, dovrebbe scendere in campo con il suo classico 4-3-3. Mister Grosso sembra intenzionato a confermare il tridente offensivo composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté, che garantisce qualità, fantasia e profondità.

Sassuolo (4-3-3):

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Allenatore: Grosso.

La linea di centrocampo sarà probabilmente composta da Vrancx, Matic e Boloca, tre profili in grado di garantire equilibrio e copertura. In difesa, fiducia a Idzes e Muharemovic al centro, con Doig e Walukiewicz sugli esterni.

Sarri cambia qualcosa: spazio a Castellanos e Dele-Bashiru

In casa Lazio, l’obiettivo è dare continuità alla vittoria contro il Verona. Sarri dovrebbe confermare il suo 4-3-3, ma con alcune rotazioni rispetto all’ultima uscita. In attacco, spazio a Castellanos come punta centrale, supportato da Zaccagni e Cancellieri. Fuori Immobile, che potrebbe partire dalla panchina.

Lazio (4-3-3):

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Cataldi, Vecino, Belahyane, Isaksen, Noslin, Pedro, Dia.

Allenatore: Sarri.

A centrocampo, conferma per Guendouzi e Rovella, con Dele-Bashiru che potrebbe trovare spazio dal 1’. In difesa, il duo centrale sarà formato da Romagnoli e Gila, mentre Nuno Tavares si candida per una maglia da titolare a sinistra.

Le probabili formazioni Sassuolo Lazio delineano una sfida intensa e aperta: appuntamento al 14 settembre per scoprire se queste previsioni saranno confermate dal campo.