Probabili formazioni Lazio Spezia: ballottaggio in attacco

Probabili formazioni Lazio Spezia: Sarri, che sarà squalificato, ha un grande dubbio per il reparto offensivo

Pausa per le Nazionali in archivio e Lazio che torna a scendere in campo. I biancocelesti ospitano lo Spezi.a Notizie positive dall’infermeria per Maurizio Sarri, che sarà squalificato. In panchina al suo posto Martusciello.

COME ARRIVA LA LAZIO – Notizie positive dall’infermeria, con i recuperi di Lazzari e Immobile. Entrambi dunque dovrebbero partire dal primo minuto. Il ballottaggio però è sempre in attacco: chi tre Pedro e Zaccagni per completare il tridente con Ciro e Felipe Anderson? A centrocampo torna Luis Alberto dal 1′.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Gotti deve fare a meno di Kovalenko, Reca e Hristov, ma ritrova Maldini e Verde. I liguri dovrebbero comunque scendere in campo con il 3-5-2. Bastoni potrebbe dirottare sulla fascia sinistra, mentre Gyasi affiancherà Nzola in attacco. In mezzo al campo fiducia a Ellertson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ellertsson, Bourabia, Agudelo, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.